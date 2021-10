Testen voor Toegang kan weer op alle Friese Waddeneilanden

Toen in september werd begonnen met Testen voor Toegang, moest een testlocatie voor iedereen in de buurt zijn. Voor sommige plaatsen in Fryslân was dat echter niet het geval. Op Vlieland en Schiermonnikoog waren ook geen testlocaties.

Alegria neemt nu in opdracht van Stichting Open Nederland de testlocaties op alle eilanden voor zijn rekening. Dat betekent dat inwoners van de Waddeneilanden voor een QR-code niet meer afhankelijk zijn van lange reistijden.

Burgemeester Caroline van der Pol van Terschelling is dan ook blij dat er ook op haar eiland weer kan worden getest.

"Het is georganiseerd vanuit de overheid en dat het bedrijf dat de testen uitvoert enigszins sputtert, kan ik me wel voorstellen. Ze worden namelijk per test betaald en de ene dag heb je er nul en de andere dag veertien. Maar ook die veertien is natuurlijk niet kostendekkend. Maar, ik hecht wel heel veel waarde aan zo'n testlocatie."

De testlocatie op Terschelling is bij de E10 in Midsland.