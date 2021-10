Topdrukte bij houtbedrijven: "Zo halen wij de kerstdagen niet"

Bij Haardhoud Ferwert staat nog wel wat hout, maar het raakt snel op, vertelt eigenaar Hanneke Jouta. "We kunnen nog even vooruit, maar het is nog nooit zo druk geweest in deze tijd van het jaar als nu." Dat geldt ook voor Pellets2Burn. Lieuwe Woudstra is druk bezig geweest om de loods vol te krijgen. "We hebben de hele zomer door ingekocht. Nu zit er soms zelfs een levertijd op pellets." Beide bedrijven zien veel nieuwe klanten.

Strenge winter en hoge gasprijzen

De grote vraag naar hout voor in de kachel heeft verschillende oorzaken. Vorig jaar was een strenge winter, zegt Jouta. "We waren op een gegeven moment uitverkocht, dus ik denk dat mensen nu iets hebben van 'dat moet ons niet weer overkomen, dus laten we er nu maar op tijd bij zijn'."

Ook het stijgen van de gasprijzen speelt een grote rol, denkt Jouta. "Ik hoor die geluiden wel om mij heen. Als je dan een houtkachel hebt, dan zeg je misschien 'laten we dit jaar de houtkachel wat vaker aansteken'."