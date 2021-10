Het is herfstvakantie en daardoor is het druk in Fryslân. Op de vakantieparken, en in bijvoorbeeld dierentuin AquaZoo bij Leeuwarden. Vakantiehuisjes en stacaravans zijn bijna allemaal bezet, zoals bij Vakantiepark Bergumermeer. Bij Aquazoo zijn op het moment dinosaurussen te zien. En daar komen veel mensen op af.