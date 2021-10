Psychiaters tegen zorgverzekeraars: "Wij kunnen ons werk niet meer goed doen"

Van de vergoedingen waar de psychiaters recht op hebben, wordt gemiddeld 75 procent uitbetaald. De zorgverzekeraars willen eigenlijk dat de zelfstandige psychiaters hun praktijk opgeven en in vaste dienst komen bij grote zorginstellingen, zoals de GGZ. Dat zou volgens Bij de Weg negatief uitpakken voor de hoogcomplexe zorg, met lange wachtlijsten als gevolg.

Complexe gevallen

Volgens de zorgverzekeraars zouden zelfstandige psychiaters vooral bij complexe geval tekortkomen. "Dat is gewoon niet waar", zegt Bij de Weg. "Iets wat complex is, hoeft niet altijd door tien verschillende mensen in een team behandeld te worden. Soms is dat helemaal niet efficiënt en is het heel prettig dat mensen één persoon hebben, een psychiater. En een psychiater is een dokter, kan medicatie voorschrijven en is ook een psychotherapeut."