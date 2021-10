Operaasje Fryske Flagge: Rinske en Jan de Jong wonen in Alabama

Rinske is geboren in Emmen, maar heeft een tijd lang in Fryslân gewoond en is daar ook haar man Jan tegengekomen. Jan en Rinske komen beide uit een groot gezin, en hebben nu zelf kinderen en kleinkinderen in Amerika. "Wij zouden veertien dagen op vakantie naar Florida in '85, maar we zijn eigenlijk nooit meer weggegaan", vertelt Rinske.

Boerderij in Alabama

Jan wilde altijd al graag boer worden, maar in Fryslân was geen plek en Amerika stond bekend als "the land of opportunities", zegt Rinske. Bovendien waren de regels daar soepeler en dus was hun keuze eigenlijk al gemaakt.