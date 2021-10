Inzamelactie voor nieuw puppyverblijf Dierencentrum Friesland

In een nieuw verblijf zouden de jonge honden in groepjes in een soort huiskamertjes opgevangen kunnen worden. Daar heeft de opvang met alleen vrijwilligers 30.000 euro voor nodig. Dat willen ze onder andere ophalen met de verkoop van een speciale kalender.

"We hebben een superleuke kalender voor volgend jaar, die mensen kunnen kopen. Niet met pin-ups, maar met puppy's", zegt Diny Doedel van het opvangcentrum. "Dat geld gaat allemaal naar de nieuwbouw. Verder hebben we net een digitale collecte gehad. Dat heeft veel geld opgeleverd, waar we heel blij mee zijn. En we doen een online-veilig op onze Facebook-pagina. Daar kunnen mensen meedoen voor leuke prijzen."