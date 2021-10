Rechtbanktolken staken voor hogere vergoeding: "Nu is het tijd voor actie"

"Wij hebben gedemonstreerd in Leeuwarden, Arnhem, Den Haag en Amsterdam." Verantwoordelijk minister Dekker gaf daarop echter aan niet opnieuw naar de tarieven te willen kijken.

Dus moet er meer gebeuren, vindt Dijkstra: "Nu is het tijd voor actie, ook omdat Nederland op dit moment artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ernstig schendt."

Geen nieuwe opdrachten

Daarom nemen de rechtbanktolken vanaf dinsdag geen nieuwe opdrachten van overheidsinstanties meer aan. "Dat betekent concreet dat bepaalde zittingen met rechtercommissarissen niet plaats kunnen vinden, dat politieverhoren niet plaats kunnen vinden. Wij nemen nu zelfs geen opdrachten aan als ze wel het gevraagde tarief willen betalen."

De actie duurt tenminste tot de stemming over een motie over dit onderwerp in de Tweede Kamer. "Deze hele week wordt er niet getolkt. Het gaat om de tolken uit heel Nederland. Ook de mensen die niet lid zijn van onze Orde, er doen er heel veel mee."

Grote gevolgen

Volgens Dijkstra zal deze staking een groot effect hebben. "Dat heeft grote gevolgen. Dat betekent zelfs dat wanneer iemand door de politie wordt opgepakt en bijvoorbeeld iets gestolen heeft en in verhoor moet; is er geen tolk, dan zal de politie zo'n iemand op een gegeven moment moeten laten gaan, want ze kunnen verder niets."

Met de actie willen de rechtbanktolken een signaal afgeven aan de politiek in Den Haag, zegt Dijkstra. "Wij zetten het uiterste drukmiddel in, zodat de Tweede Kamer hopelijk voor de motie stemt."