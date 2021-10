Inhalen van operaties in Friese ziekenhuizen kan nog jaar duren

De Friese ziekenhuizen hebben veel operaties om in te halen. Daar zijn ook plannen voor gemaakt, maar ondertussen gaan de gewone operaties door en bereiden de ziekenhuizen zich ook voor op een nieuwe coronagolf. "Mensen moeten er rekening mee houden dat ze een halfjaar of jaar moeten wachten."

Momenteel valt het nog mee met de coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen. Het aantal patiënten stijgt wel - momenteel achttien in Fryslân, waarvan vier op de intensive care - maar zo nijpend als in Zwolle is het nog niet. "Toch is er wel reden tot zorg", vindt Mostert. "Het is nu nog rustig, maar dat kan zomaar veranderen."