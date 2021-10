Vertaling De bruorren Liuwehert op prestigieuze lijst: "De taal van mijn hart"

Het gaat om de erelijst van de International Board on Books for Young People (IBBY), een organisatie die vindt dat kinderen op de hele wereld het recht hebben op goede boeken. Iedere twee jaar komt de organisatie met een lijst voor drie categorieën: originele teksten, illustraties en dus vertalingen.

Stil van

Zijlstra, die Scandinavische Talen en Culturen heeft gestudeerd, kreeg onlangs te horen dat haar boek op de lijst komt. "Ik bin er nog wel een beetje van onder de indruk", vertelt ze. "Het is geweldig. Ik zag het niet aankomen, want het boek is ook al twee jaar geleden uitgekomen. Ik ben er nog een beetje stil van, het is een hele eer."

De bruorren Liuwehert is het eerste boek dat Zijlstra heeft vertaald in het Fries, maar een beginner is ze niet. "Ik heb al veel vertaald naar het Fries. Eerder ook al zes jaar voor Culturele Hoofdstad. En ook wel boeken vertaald, maar nog niet naar het Fries."