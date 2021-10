Heerenveen verkoopt voorlopig geen kaarten voor uitwedstrijd tegen NEC

Heerenveen speelt op 6 november tegen de club uit Nijmegen. "Het is nog onduidelijk wanneer het stadion van de Nijmegenaren weer gebruikt kan worden en op welke wijze"", schrijft Heerenveen.

De problemen in het Goffertstadion deden zich voor in het uitvak. Na de wedstrijd waren supporters van Vitesse aan het springen om de overwinning te vieren. Toen stortte de tribune voor een deel in.