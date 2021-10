Twee echtparen vieren 70-jarig huwelijk

De Jelsma's, het stel van 94 en 92 jaar oud, woont nog zelfstandig in een appartement aan het Museumplein. Vandaag zijn ze 70 jaar getrouwd. Dan komt de burgemeester langs om ze geluk te wensen, maar zelf zijn ze net zo onder de indruk van deze toch wel bijzondere dag.

"Och. Weer een dag erbij", zegt Jeen Jelsma. "Wat moet je vertellen. Je weet de toekomst niet, maar wel wat je gehad hebt. Nou: een heel gelukkig leven!"

Jelsma gaf les in timmeren en meubel maken. De meubels in de flat heeft hij zelf gemaakt. Ze hebben hun werkzame leven in Haarlem gewoond. Na het pensioen zijn ze teruggekomen naar Fryslân. "Ja, dat trekt", zegt Jelsma. "En dan kun je weer gewoon Fries praten."

Het geheim achter een lang huwelijk is volgens Jelsma: blijven ademhalen. "En gewoon leven, een borreltje op z'n tijd, dat kan, maar niet dronken worden. En we houden nog steeds van elkaar."

Nog een jubileum

Op dezelfde dag zijn de Denzlers uit Leeuwarden, fan 96 en 93 jaar, ook 70 jaar getrouwd. In 1992 openden ze woongemeenschap De Gouden Bal in Leeuwarden voor mensen boven de 50 jaar. Die woongemeenschap bestaat volgend jaar dertig jaar.