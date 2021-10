Strontrace: Sterke Jerke als eerste in Warmond

Dat de Sterke Jerke het punt halverwege de race als eerste bereikt, is geen verrassing. Twee jaar geleden, bij de laatste Strontrace, was de Sterke Jerke ook als eerste in Warmond om de mest af te leveren.

Bij aankomst in Warmond werd schipper Pieter Jilles Tjoelker ontvangen door wethouder Heleen Hooij van Teylingen.