Nieuwe nitraatregels zorgen voor ophef bij boeren

Volgens De Jong heeft het geen zin om alle akkerbouwers dezelfde regels op te leggen. Er zit een groot verschil tussen zandgrond en kleigrond. Kleigrond houdt het nitraat beter vast en zorgt ervoor dat er minder in het water komt.

Met name in Fryslân is die kleigrond te vinden. "Dus is het absurd om ons dezelfde regels op te leggen als bijvoorbeeld in Limburg. Daar is het voornamelijk zand en dus is de uitstoot veel groter. Laten we dan ook een regionaal beleid maken."