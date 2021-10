Ode aan vertalers: "De mensen met de grootste liefde voor de literatuur"

De verhalen van de vertalers was een reden om de avond te organiseren. "Maar we hadden nog een argument", zegt Van den Boom. "In de coronatijd hebben we veel prijsuitreikingen niet kunnen doen, waaronder die van de Dr. Obe Postmapriis. Dus we dachten: nu is het moment om die drie vertalers eens uit te nodigen om te komen vertellen over het bijzondere ambacht."

En die vertalers hebben wel wat te vertellen, vermoedt Van den Boom. "Eigenlijk is elk boek weer anders en elke taal ook. Ik was eens bij een vertaalster uit het Noors. Die vertelde dat er in het Noors wel vijftien verschillende worden voor steen of rots zijn. Hoe kies je dan het juiste woord? Dat zijn heel grappige verhalen."

Grootste liefde voor de literatuur

Maar er zijn ook verhalen over maatschappelijke veranderingen. "In het geval van Meisje, vrouw, anders zit er een non-binair personage in het boek. Maar in het Nederlands is er nog geen persoonlijk voornaamwoord dat daarvoor algemeen gebruikt wordt, terwijl dat er in het Engels wel is. Dat was een hele zoektocht voor Lette Vos. Uiteindelijk is het 'hen' geworden."

Het kost veel tijd en liefde om alle nuances van een andere taal goed te vertalen. "Vertalers zijn echt de mensen met de grootste liefde voor de literatuur", volgens Van den Boom.