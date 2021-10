Rijkswaterstaat wil meer dode walvissen laten liggen op Wad

Het afgelopen jaar is bij wijze van uitzondering een dode dwergvinvis met rust gelaten. Het dier spoelde in november vorig jaar aan op Rottumerplaat. Musea en onderzoeksinstellingen hadden toen geen belangstelling voor het dode beest

Onderzoekers van Wageningen Marine Research hebben de ontbinding van dit kadaver in opdracht van Rijkswaterstaat nauwkeurig in kaart gebracht.

Alleen nog botten en huid

"We hadden gedacht dat het kadaver veel sneller zou vergaan", zegt projectleider Rick Hoeksema van Rijkswaterstaat tegen RTV Noord.

"Maar er waren geen grote zwermen meeuwen of andere aaseters die meteen in het lijk gingen pikken." Het duurde wel twee weken voordat andere dieren in de gaten kregen dat er een dode vinvis op Rottumerplaat lag toen.

"De vinvis is als het ware heel geleidelijk in de bodem gezakt. Alleen de botten en de huid zijn nog over. Er is geen sprake geweest van een enorme stank, alleen vlakbij het kadaver was de geur merkbaar."