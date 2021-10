Donker Wad als attractie: "Bij ons kun je de sterrenhemel zo prachtig zien"

De organisaties willen dat er minder lichtvervuiling op en om het Wad is en denken dat ondernemers in het gebied daar van kunnen profiteren. Hoe, dat maken ze duidelijk in een online adviespakket.

Sterrenhemel

Volgens Hinke Pietersma van de Friese Milieu Federatie is de duisternis in het Waddengebied uniek en de organisatie wil ondernemers daar op wijzen. "Wij vinden dat heel gewoon, maar als je bijvoorbeeld uit de Randstad komt en je komt naar Fryslân, bijvoorbeeld boven Dokkum, dan zeg je: wat is het hier donker, ik zie geen hand voor ogen. Maar dat betekent ook dat je bij ons de sterrenhemel gewoon zo prachtig kunt zien, en als het echt heel donker is zelfs de Melkweg."