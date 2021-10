Geen visserijdagen en geen Liereliet, maar wel stront en schepen. In aangepast vorm is de Strontrace en de Beurtveer maandag van start gegaan in Workum. Daarnaast is het voor het eerst ook een Strontrace zonder bedenker en grondlegger Reid de Jong. Hij overleed afgelopen jaar op 86-jarige leeftijd. Op speciale wijze werd er bij hem stilgestaan.