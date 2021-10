Heerenveen treft ideale schoonzonen: "Zouden met m'n dochters uit mogen"

Bij Heerenveen is het gevoel anders na afgelopen weekend. Er werd weliswaar met 2-0 verloren van Ajax, maar Heerenveen had kans op meer. Dat zag ook sportverslaggever Arjen de Boer. "Als die 1-1 valt, en dat had gekund, dan ontploft het stadion en komt het publiek erachter. Dan is er veel mogelijk."

Daarbij genoot De Boer het meest van aanvaller Anthony Musaba. Die is vlug, behendig en speelde verdediger Perr Schuurs van Ajax helemaal duizelig. "Musaba is echt een publieksspeler. Schuurs zit nog in de draaimolen."