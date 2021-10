Coronauitbraak in Winsum: tientallen besmettingen na dorpsfeest

In het dorp doet het getal van vijftig coronabesmettingen de ronde. Jan de Haan fan de Stichting voor de Leefbaarheid van Winsum, die ook de organisatie van het dorpsfeest voor haar rekening neemt, wil het aantal van vijftig niet bevestigen. De Haan: "Dat heb ik niet van de GGD gehoord." Wel is het zo dat tientallen mensen besmet zijn, geeft hij toe.

De organisatie heeft in de voorbereiding altijd nauw contact houden met de gemeente Waadhoeke over de vergunningen en over wat wel en niet mag. Nu de anderhalvemetermaatregel is afgeschaft en met verplichte toegangstesten vooraf of de corona-app aan de deur, heeft de organisatie besloten dat het dorpsfeest wel weer kon. De Haan: "De mensen waren wel weer toe aan een feestje."

Feest beperkt tot een dag

In verband met de coronatesten voor mensen die niet gevaccineerd zijn, is besloten dat het feest niet meerdere dagen, maar slechts één dag zou duren. Anders zouden mensen zich ook meerdere malen moeten laten testen.

Lek in de regelgeving

De toegangscontrole aan de deur heeft de organisatie uitbesteed aan derden. En dat is tevens het lek in regelgeving, zegt De Haan: "We moeten mensen maar op hun blauwe ogen geloven dat ze gezond zijn."