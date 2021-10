Walrus Freya verruilt Fryslân (tijdelijk?) voor Den Helder

Nu is ze dus in Den Helder, op een marineterrein dat niet voor publiek toegankelijk is. Ze wordt in de gaten gehouden door de instanties, maar verder zoveel mogelijk met rust gelaten.

Interessant wat er nu gebeurt

De route van Freya gaat, met wat uitzonderingen, telkens westelijk. Ze volgt dat patroon nu, zegt Van Dijk. "Een aantal dagen buiten beeld, misschien om te foerageren, en daarna weer opduiken in een westelijk gaand patroon."

Het is interessant om te volgen wat Freya nu gaat doen, nu ze de Waddenzee heeft verlaten. Want stel ze vooral voedsel kan vinden in de Waddenzee, dan zou het nog kunnen zijn dat ze terugkeert.

Opmerkelijk

Dat een walrus in Nederland wordt gezien is opmerkelijk. Er zijn diverse populaties walrussen op de wereld, bijvoorbeeld boven Scandinavië en bij Groenland. Maar in de praktijk verlaten walrussen het poolgebied nooit. Ze kunnen wel lange afstanden zwemmen.