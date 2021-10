Hoge gasprijzen baren zorgen over kwetsbaar Fryslân

Investeringen in duurzame maatregelen zijn voor die groep ook minder eenvoudig te betalen. De provinciale fracties van D66, GrienLinks, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS willen dat de provincie zich inzet om de meest schrijnende gevallen van energiearmoede tegen te gaan.

Groningen als voorbeeld

Als voorbeeld kijken de partijen naar de aanpak in de provincie Groningen. "In Groningen hebben ze een lening in het leven geroepen voor inwoners die minder kredietwaardig zijn", zegt D66-Statenlid Danny van der Weijde. "Bij deze lening geldt dat de opbrengst van de besparing altijd hoger is dan de kosten. Een dergelijke regeling maakt het mogelijk voor alle inwoners van onze provincie om mee te doen in de energietransitie."

De vijf partijen vragen Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of zo'n lening ook in Fryslân kan worden ingezet.

Ze willen ook weten hoeveel Friezen gebruik maken van subsidies en korting om hun huis te isoleren. Het moet bovendien duidelijk worden in hoeverre die regelingen helpen om de energiearmoede in Fryslân tegen te gaan.