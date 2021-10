Fietsende vrouw mogelijke beschoten in Leeuwarden, politie zoekt getuigen

De vrouw fietste die avond op het fietspad van de Boeierstraat richting de Drachtsterweg. Ze was onderweg naar haar werk. Om ongeveer kwart over tien hoorde ze een knal en voelde ze daarna pijn in haar been. Aangekomen op haar werk, constateerde ze dat ze een gaatje in haar been had dat behoorlijk bloedde.

De politie vraagt mensen die de knal ook gehoord hebben of die andere informatie hebben over het incident zich te melden.