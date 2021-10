Eerste Strontrace zonder Reid de Jong: "Een heel gemis"

Bemanningslid Arie van der Staaij kijkt wat dat betreft al uit naar woensdag. "Dan wordt er een harde storm verwacht en we zitten dan waarschijnlijk op de terugweg. We moeten midden in de nacht over IJsselmeer, met dikke wind en hoge golven. Dat is wel vet, maar het wordt een kwestie van overleven."

De schepen bij de Strontrace mogen vier bemanningsleden mee hebben, maar zestigplussers tellen slechts voor de helft. Daar maakt Ligtenberg graag gebruik van. "We varen met voornamelijk 70-plussers. Dat zijn heel ervaren schippers. Jaren geleden heb ik er al voor gekozen, dan heb je extra veel handjes."