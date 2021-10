Paddenstoelen van Schier leveren ruim 22.000 euro op voor skatebaan

De skatebaan is een wens van kinderburgemeester Thijmen Bouwkamp. Het was een van z'n plannen toen hij werd aangesteld als kinderburgemeester.

Daarbij kwam het goed uit dat de gemeente Schiermonnikoog alle paddenstoelen op het eiland heeft vervangen en aan de VVV heeft geschonken. Die heeft ze de afgelopen ruim twee weken geveild. "Wow", zegt Monique Talsma van de VVV over het bedrag. "22.429 euro!"

Eindsprint

Het is veel meer dan waar ze op had gerekend. "Zondagmiddag was het nog rond de 11.000 à 12.000 euro. Toen dacht ik: als we rond de 15.000 euro eindigen, dan zou het prachtig zijn."