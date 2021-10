'Roze Zaterdag draagt bij aan acceptatie LHBTIQ+'ers'

Bousema wil graag in gesprek blijven met mensen die minder ver zijn met de acceptatie. "In de kranten hebben we ook wel gelezen dat er nog anders over wordt gedacht. Maar dat gesprek gaan we graag aan."

Het gesprek wordt ook al gevoerd, zegt hij. "Een voorbeeld is Tineke Admiraal die met de sportclubs bezig is, en Lenie Lap is met christelijke organisaties in gesprek. We begrijpen wel dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Maar het is wel goed om naar elkaar te luisteren."

Ieder jaar Coming Out Day en Pride

Of Roze Zaterdag ooit terugkeert naar Fryslân, is niet aan Bousema. "Maar we hebben in ieder geval ieder jaar Coming Out Day op 11 oktober. En inmiddels hebben we in Leeuwarden ook ieder jaar Pride. Dat is een mooi moment om samen te komen, feest te vieren en het kleurrijke thema op de kaart te zetten."