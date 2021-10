Steun bij toeslagenaffaire verschilt per gemeente: "Ik krijg geen antwoorden"

Marijke Krijgsman uit Hurdegaryp is daar een voorbeeld van. Haar verhaal lijkt een verhaal zonder eind. "Ik wacht nog af: op 1 mei heb ik een brief gekregen dat ik niet door de lichte toets ben gekomen. Ik heb met de Belastingdienst gebeld om te vragen waarom niet. Er werd aangegeven dat er niets in te vinden was. Ze zeiden dat ik daarmee niet volledig ben afgewezen, maar dat ik nog een integrale beoordeling krijg."

Ene vordering na de andere

Met name in de jaren die al zijn geweest, is bij Krijgsman veel geld gevorderd. "De ene keer 1.300 euro, de andere keer 2.300 euro, vaak ertussenin. Ik heb er geen zicht op hoeveel geld nu te veel gevorderd is. Ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht: ze blijven maar vorderen, hoe kan dat?"

In 2018 volgde daarom een rechtszaak over een vordering voor 2015. "Daarin heb ik mijn gelijk gekregen. Maar hoe het verder zit is onduidelijk." Want er zijn nog veel meer bedragen gevorderd.

Tytsjerksteradiel

Krijgsman is ook tegen het probleem aangelopen dat haar gemeente Tytsjerksteradiel haar niet goed genoeg kan helpen, voor haar gevoel. "Ik heb me bij de gemeente gemeld toen ik de bevestiging kreeg dat ik gedupeerd was. In de krant lees ik ook een stuk waarin gedupeerden werden opgeroepen zich te melden. Maar daar kreeg ik lang geen reactie op."

Neet erkend als gedupeerde

Uiteindelijk kreeg Krijgsman via de consulent werk bericht, toen ze net op de bijstandsgrens stond, dat ze niet gedupeerd was. "Uiteindelijk bleek dat ik dat wel was. Ik heb ook gezegd: hoe weten jullie dat ik geen gedupeerde ben als de Belastingdienst nog met een onderzoek bezig is?"