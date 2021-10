Ambulant team zet zich in voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Maarten van der Meulen heeft jaren op de forensische psychiatrische afdeling in Franeker gewerkt. Op verjaardagsfeestjes krijg je altijd de vraag of dat niet gevaarlijk werk is. Hij vertelt dat geweld zich altijd opbouwt en dat er onderscheid is tussen instrumenteel geweld, geweld gebruiken om iets voor elkaar te krijgen en agressie vanuit machteloosheid.

Vertrouwen en praktische zaken

Voor zijn gevoel moet hij zich altijd verdedigen met dat het werk dat hij doet zeker wel zin heeft. "We kunnen een verschil maken." Door een goede relatie op te bouwen, vertrouwen te krijgen van iemand die vaak al veel is beschadigd in z'n vertrouwen. Ook het regelen van praktische zaken, zoals een dak boven het hoofd en geld hebben op de rekening.

Certificaten

Mevrouw De Vries laat trots al haar certificaten zien. 'Moreel redeneren' heeft ze ook gehaald. Ze lacht voluit, want ze heeft ook geen idee wat dat woord betekent.

Maarten ziet dat ze heel graag wil leren en dat ze erg haar best doet in alle trainingen die ze krijgt. Maar werken met mensen met LVB vergt veel tijd. Tijd die er niet altijd is binnen de GGZ. Ook goede voorzieningen missen nog, dus het blijft lastig om mensen na behandeling op een goede plek te krijgen.

Meer bekendheid nodig

Meer bekendheid over hoe om te gaan met deze doelgroep is zeker ook nodig. Niet alleen binnen de GGZ, maar overal waar met mensen wordt gewerkt, want LVB-ers worden vaak overvraagd. En dat kan voor veel onnodige problemen zorgen.