Ireen Wüst naar voren geschoven als kandidaat voor IOC-atletencommissie

Of de 35-jarige Wüst ook echt een plek krijgt in de IOC-commissie is nog wel de vraag, want er zijn twee plaatsen er zijn 17 kandidaten. De twee atleten worden gekozen bij de komende Olympische Winterspelen in Beijing. Zo'n 3.000 olympische sporters kunnen daarvoor een stem uitbrengen.

Eer

Als Wüst wordt gekozen, vertegenwoordigt ze acht jaar lang de olympische atleten. "Het is een eer dat ik ben voorgedragen. Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren", zo verklaarde Wüst.

Volgens NOC*NSF-zoorvitter Hinkelien Schreuder is Wüst een 'prettige persoonlijkheid' met een 'groot sporthart.' Met haar gedrevenheid zou ze het verschil kunnen maken.