Marijke Meu en haar koningshuizen voortaan in tegels vereeuwigd

Groot is het portret van Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) te zien, de regentes die in Leeuwarden de bijnaam Marijke Meu kreeg. Daaronder zijn al haar relaties met de hedendaagse koningshuizen te zien: veel koningen en koninginnen van vandaag de dag stammen van Maria Louise af. Zo ook koning Willem-Alexander.

Selfie met Maria Louise

In 2015 was er in het kader van het Maria Louise-jaar een muurschildering op de muur van de brasserie aangebracht. Dat was een grote publiekstrekker, veel mensen maakten er foto's van. Maar in de loop der jaren bladerde de schildering af. Het tegeltableau moet het langer volhouden. Het is geproduceerd door Koninklijke Tichelaar in Makkum en ontworpen door Michaël Snitker.

Commissaris van de Koning Arno Brok heeft het tableau onthuld. Het is mede mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Leeuwarden, FB Oranjewoud, het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân, Keramiekmuseum Princessehof, Stichting Nassau & Friesland, Ottema-Kingma Stichting, Stichting Van Achterbergh-Domhof, Boelstra Olivier Stichting en het Herbert Duintjer Fonds.