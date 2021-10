Buro de Vries: Potmarge door de ogen van bioloog Niels Schotsman

Een wandeling door de Potmarge is een van avonturen. Een idee dat ontstond bij de wandeling in Buro de Vries is om op bepaalde locaties paaltjes met informatie over de flora te zetten: mogelijk kan het worden meegenomen in de plannen die de gemeente met het gebied heeft en waar de Leeuwarder bevolking over mee kan denken.

De volgende aflevering Buro de Vries gaat over dat project. Met Hans Faber van de gemeente lopen we dan door de Potmarge. Buro de Vries is er iedere zondag van 11.00 tot 13.00 uur.