Buitenspelgoal van Cambuur: "Even een heel vervelend moment"

Paulissen schoot de bal in het doel in de blessuretijd, in de 91ste minuut. "Ik was heel blij in het begin, het was een mooi moment om hier te scoren. Er kwam wel emotie los. Maar dan zie je dat het lang duurt en daarna voel je hem eigenlijk wel aankomen."

De regels, maar wel jammer

Het was buitenspel. Roberts Uldrikis had de bal naar hem doorgetrapt, maar volgens de VAR stond hij buitenspel. "Het zijn de regels. Maar het is jammer dat je je zo laat gaan en het daarna niet telt", zegt Paulissen. "Het was gewoon een punt waard. Het voelde als een goede goal."

Buiten dit moment werd de middenvelder 'niet warm' van de wedstrijd. "Ik vond dat we wel controle hadden, maar dat we ook niet echt konden prikken en gevaarlijk werden. Zij deden ook niets en je hebt toch twee ploegen nodig om een leuk potje te spelen."