Winnen van Ajax lukte niet, maar Heerenveen "niet van stoep geveegd met 5-0"

"Ik denk dat het een wedstrijd was waar ik mijn kwaliteiten kon gebruiken aan de linkerkant" zegt sc Heerenveen-speler Anthony Musaba. In de eerste helft zat hij minder in de wedstrijd. "In de tweede helft was het meer open, toen kreeg ik meer de bal." Het publiek gaf hem een goed gevoel. "We hadden minimaal met één punt van het veld kunnen komen. We hebben laten zien dat we niet een team zijn dat met 5-0 van de stoep wordt geveegd."

"Niet beloond"

Hij is dan ook teleurgesteld dat er niet meer in zat. Maar het publiek heeft hem in ieder geval een boost gegeven. "Ik was gemotiveerd, dat zag je in het spel. Jammer dat we onszelf niet hebben beloond."