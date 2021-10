Terugkijken op Roze Zaterdag in Leeuwarden: "De boodschap is overgekomen"

Fryslân heeft er lang op moeten wachten, maar zaterdag was het zover. De traditie, in 1979 begonnen in Limburg, werd met een botenparade, een kerkdienst in de Grote of Jacobijnerkerk en een gigantische vlag over de Harmonie met veel enthousiasme gevierd.

'Allemaal in regenboogvlaggen'

Jan Gaastra van de organisatie is ook blij met hoe de dag verlopen is. Hij schat het aantal bezoekers op zo'n 35.000 mensen en volgens hem waren ze allemaal enthousiast. "Het is mooi om te zien dat ze allemaal enthousiast waren, dat ze allemaal in regenboogvlaggen kwamen. Er was een heel goede sfeer: we hoorden alleen maar tevreden signalen."

"Het moest ook wel. Vorig jaar kon Roze Zaterdag niet doorgaan door corona. Het moest nu ook echt gebeuren", zegt Gaastra. "We denken zeker dat de boodschap is overgekomen."