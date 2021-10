Heerenveen maakt het Ajax moeilijk, maar pakt geen punten

Ook na de rust kreeg Musaba een goede kans. Hij speelde Ryan Gravenberch uit aan de rechterkant van het veld, maar schoot de bal recht op Pasveer af. Even later was Sven van Beek dichtbij. Hij stond helemaal vrij bij de tweede paal, maar Pasveer redde weer knap.

Van de Beek op de lat

Heerenveen was in deze fase de betere ploeg. Na een klein uur was het bijna gelijk. Van Beek kopte een hoekschop tegen de lat.

De eerste kans voor Ajax na de rust was wel raak. Tadic gaf de bal perfect voor op invaller David Neres en de Braziliaan kopte hem zonder problemen binnen: 0-2.

Daarna gebeurde er niet veel meer. Zo bleef het bij 0-2