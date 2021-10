VIDEO: Oogst- en fruitmarkt bij De Kruidhof

Coordinator Gerben de Haan is blij dat de markt dit jaar weer door gaat: "Afgelopen twee jaren waren we maar drie van de zes maanden open, dan is het moeilijk om dezelfde omzet en bezoekersaantallen te halen. Maar wij gaan er vanuit dat het aankomend jaar weer beter is."

470 duizend euro

Afgelopen week kreeg De Kruidhof 470 duizend euro toegezegd van de gemeente Achtkarspelen. Dat zal worden gebruikt voor een nieuwe kas en loods en voor verschillende renovaties. De Haan: "Wij knappen de multifunctionele ruimte op om mensen meer te kunnen bieden."