Noppert naar kwartfinale EK darts in Oostenrijk

Net als zijn eerste wedstrijd in Oostenrijk eindigde Noppert met een gemiddelde van boven de 100. Met name de finishes van Noppert waren goed. Zo gooide de Fries onder andere de maximale finish van 170 uit. Searle kreeg wel kansen, maar verzilverde deze niet.

Het Europees kampioenschap wordt dit jaar in Salzburg in Oostenrijk gehouden. Het is het eindtoernooi van de European Tours. Daar zijn er dit jaar vanwege de coronapandemie niet veel van geweest.