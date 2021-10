Harkemase Boys weet weer wat winnen is, ONS en Buitenpost onderuit

Na 69 minuten viel de verdiende 2-1. Henny Bouius werd vrijgespeeld en tikte de bal langs doelman Thom Jonkerman van VVSB.

'Pingponggoal' beslist wedstrijd

Drie minuten later werd de wedstrijd beslist in het voordeel van de Boys. Visser schoot de bal via VVSB-verdediger Eekhout en de paal in de goal: 3-1.

Bij de Boys viel ineens alles goed. In de 78ste minuut maakte Kian Visser uit de rebound ook nog 4-1. VVSB deed via Danny Bakker nog wel wat terug, maar de overwinning van de Boys kwam niet meer in gevaar.