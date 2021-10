TERUGBLIK: 'Roze' reportages uit het Omrop-archief

Op de vraag waarom er een koor met alleen homo's is dat over homo-onderwerpen zingt, kwam een koorlid in 1996 met de respons: "We zijn gewoon flikker en we hebben daar niet zoveel problemen mee. Ja, eigenlijk helemaal niet. En dat willen we ook uitdragen, het is zeg maar een soort van evangelisatie."

Uitdragen

En tien jaar later, bij de opening van het jubileumconcert voor het 20-jarig bestaan van het koor in 2006 was Geert Dales, destijds burgemeester van Leeuwarden, ook helder over het homo-zijn: "U moet maar gewoon denken; het is fijn om homoseksueel te zijn."