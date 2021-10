Het Fries is in beweging, ziet onderzoeker Merkuur: "In elke regio weer anders"

Ik 'gie' of ik 'gong': wat is correct? Volgens taalonderzoeker Merkuur kan het allebei gebruikt worden en is gebruik afhankelijk van verschillende zaken. "Het wordt bepaald door leeftijd, maar heel vaak ook door de regio waar je in Fryslân vandaan komt."

Merkuur heeft onderzoek gedaan naar hoe Friese werkwoorden in de afgelopen 100 jaar zijn veranderd. Maandag promoveert ze hierop aan de Universiteit van Amsterdam. "We zijn in het Fries heel erg gewend dat er zoveel variatie is."

Over de hele provincie

"Zo'n honderd jaar geleden waren 'ik ha praten' en 'ik ha setten' ook nog erg opvallende vormen, die alleen in de Zuidwesthoek werden gebruikt. Dat zijn nu vormen die zich langzaam over de hele provincie hebben verspreid", zegt Merkuur. "Het valt niemand meer op."