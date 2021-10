LIVE: Kijk hier naar Pride Leeuwarden op Roze Zaterdag

"Er gebeuren zaterdag prachtige dingen. De dag is voor mij heel speciaal", zegt Sipke Jan Bousema. "Het is voor de eerste keer dat wij zo groot Roze Zaterdag vieren. Dit is de dag van de liefde."

Liefde is deel van het leven

Er is - gelukkig - veel veranderd in de afgelopen decennia, zegt Bousema. "Zo'n veertig jaar geleden was hier een demonstratie die door de ME uit elkaar is geslagen. Er mocht geen krans met roze lint in de Prinsentuin liggen. Nu worden we gedragen door de overheid en de politie, er is aandacht in de media. Ik ben blij dat ik in Fryslân hand in hand kan lopen met mijn vriend."