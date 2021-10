Aanhouding op Leeuwarder Ruiterskwartier: verdachte van 14 met alarmpistool

Op het Ruiterskwartier in Leeuwarden zijn vrijdagavond twee mensen met wapens aangehouden. Het viel de handhaving op camerabeelden op dat zij wat onder hun kleding droegen. De verdachten zijn gefouilleerd: toen bleek dat een verdachte een groot mes had. De andere verdachte - een 14-jarige Leeuwarder - had een alarmpistool.