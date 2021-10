Omrop TIP: Us Rainbow Warrior bij FryslânDOK

Coming out

In Us Rainbow Warrior vertelt televisiemaker Sipke Jan Bousema in zijn ouderlijk huis in Wyns over de paradox van het 'anders maar niet anders' zijn. Zijn ouders reageerden destijds heel goed op zijn coming out, en zij hebben hem altijd gesteund.

Als BN'er ervaart hij niet veel tegenwind, maar hij is er zeker van dat jongeren in de provincie wel behoefte hebben aan zichtbare steun. Cijfers over pesterijen en zelfs suïcide maken dat pijnlijk duidelijk.