Roze Zaterdag in Leeuwarden: wat is er te doen?

Volg Pride Leeuwarden live bij Omrop Fryslân

Vanaf 11.00 uur is Pride Leeuwarden live te volgen via een livestream bij Omrop Fryslân. Presentator Miranda Werkman praat in dit speciale programma met onder andere Sipke Jan Bousma over acceptatie van seksueel- en genderdiversiteit in Fryslân.