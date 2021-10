Iris Noordzij wil record roeien: "Toekomst begint over een paar duizend kilometer"

"Je leeft helemaal in het hier en nu als je over de oceaan roeit", vertelt Iris Noordzij. "Het verleden telt niet en de toekomst begint pas over een paar duizend kilometer." Om het doel te halen houden de vrouwen een pittig roeischema aan. "Dagelijks is het schema twee uur roeien en één uur rust. In dat uur moeten we eten en drinken en ook klusjes aan de boot doen."

Paar keer twee uurtjes slapen

's Nachts is er twee uren rust na één uur roeien. "Doorslapen kan niet, maar met een paar keer twee uurtjes slapen kom je er ook wel." Om ongelukken te voorkomen maken de vrouwen zich vast aan de boot, zodat ze weer makkelijk aan boord kunnen worden gehaald als er iemand over boord zou slaan.

Iris Noordzij is 54 jaar, maar ziet haar leeftijd niet als een bezwaar. "Het is een duursport. Als je ouder wordt, wordt het alleen maar beter, maar je moet het wel nu doen", zegt ze als motivatie voor haar tweede oversteek over de Atlantische Oceaan op een roeiboot. "Het is een kwestie van gewoon doorgaan."