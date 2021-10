UNIS Flyers kan ook zonder Pitkänen winnen

De ijshockeyers uit Heerenveen hadden de eerste twee bekerwedstrijden van het seizoen ook al gewonnen, maar die werden omgezet naar verlies. Volgens het tuchtcollege van de BeNe League had Riku Pitkänen niet mochten spelen. Flyers is het daar trouwens niet mee eens en gaat in beroep.

Zonder Pitkänen in de selectie begon Flyers goed aan het duel tegen Panters. Jasper Nordemann zette de thuisploeg al in de eerste minuut op voorsprong. Vijf minuten later maakte Lars den Edel de 2-0 en nog voor het eind van de eerste periode scoorde ook Roope Nikkilä nog.

De tweede periode in Thialf bleef doelpuntloos, maar Flyers was nog niet klaar met Zoetermeer. Den Edel en Nikkilä tekenden in de derde periode beiden voor hun tweede doelpunt van de avond, waarmee de eindstand 5-0 werd.