Vrouwen sc Heerenveen komen niet verder dan punt tegen hekkensluiter

De Friezinnen kwamen al in de negende minuut op voorsprong door een doelpunt van Chimera Ripa. Daarmee maakte de 19-jarige speelster alweer haar vijfde doelpunt van het seizoen.

In de twintigste minuut kwam Excelsior via een hard schot in de hoek van Naomi Piqué op gelijke hoogte.

Vlak voor tijd pakten de Friezinnen nog bijna de overwinning, maar Nikeé van Dijk schoot de bal op de paal. Daarom bleef het bij 1-1.

Voor Heerenveen is het het derde gelijkspel in zes wedstrijden. De ploeg van Roeland ten Berge heeft nu zes punten. Daarmee staan ze op de zevende plaats in de eredivisie.