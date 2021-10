Ferdinand de Jong schrijft Kadoboek van 2022: "Uitdaging om lezers te verleiden"

"De uitdaging is dan natuurlijk om een boek te schrijven dat precies die lezers verleidt om meer van je werk te lezen."

In 2010 verscheen de eerste roman van De Jong, 'Guozzeflecht'. Twee jaar later kreeg hij de Rink van der Velde-prijs voor zijn roman 'It dak fan'e wrâld'. Zijn laatste roman, 'De tredde perioade' (2018), is ook in het Nederlands verschenen. "Het is natuurlijk prachtig als je wordt gevraagd om het Kadoboek te schrijven", zegt hij.