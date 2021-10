Noppert houdt goede vorm vast en wint op Europees kampioenschap

Noppert, die vorige week nog de halve finale van de World Grand Prix haalde, gooide een gemiddelde van boven de 102.

Dertiendarter

In de beginfase van de wedstrijd konden de mannen elkaar niet breken. Tot 2-2 ging het vrij eenvoudig gelijk op. In de laatste leg voor de pauze pakte Noppert wel de voorsprong in dertien darts. Daarna gaf hij met constant en sterk spel geen leg meer af.

In de tweede ronde speelt Noppert zaterdag tegen Michael Smith of Ryan Searle.

Eindtoernooi

Het Europees kampioenschap wordt dit jaar in Salzburg (Oostenrijk) gehouden. Het is een eindtoernooi van de European Tours. Daar zijn er dit jaar, vanwege de coronapandemie, niet veel van geweest.