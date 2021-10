Nieuw gemaal Ryptsjerk van anderhalf miljoen in gebruik genomen

De pomp van het nieuwe gemaal kan iedere minuut 140.000 liter water verwerken. Het water wordt via een nieuwe uitstroomput geloosd in de Ryptsjerkter feart. Met het nieuwe gemaal kan het water op peil worden gehouden. Het heeft ook een vispassage.

Het nieuwe gemaal, dat is geopend door waterschapsbestuurder Jan van Weperen, vervangt het oude gemaal. Dat stamde uit 1984.

"Met het nieuwe gemaal kunnen we het water in deze polders beter op peil houden", zegt Van Weperen. "In perioden van extreme neerslag moet er meer water worden afgevoerd. Belangrijk voor de vismigratie is dat het nieuwe gemaal vispasseerbaar is."

Het gemaal Ryptsjerk is onderdeel van een netwerk van bijna 1.000 gemalen, 5.400 keerdammen en bijna 5.000 inlaten in het werkgebied van Wetterskip Fryslân.