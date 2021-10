Sterke Yerke-vlot te water gelaten in Harlingen

Nadat Maarten klaar is met zijn werk, komt de keurmeester om de hoek kijken. Renze Dijkstra ziet elke dag schepen voorbij komen op zijn werkplaats, maar een vlot is wel uniek.

"Dat gebeurt eigenlijk nooit. Het is ook wel een bijzonder apparaat. We moeten dan ook een compleet nieuwe keuringslijst opstellen. Sommige punten halen we uit de originele lijst. Denk daarbij aan de railinghoogte en de reddingsvesten. Maar de elektriciteit en de constructie is gewoon heel uniek. Dat controleren we op een andere manier."